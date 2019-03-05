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Şırnak-Hakkari karayoluna çığ düştü, ulaşım aksadı

Şırnak’ın Uludere ilçesi ile Hakkari’nin Çukurca ilçelerini bağlayan karayolu, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı

05 Mart 2019, Salı 12:00 Son Güncelleme:
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Şırnak-Hakkari karayoluna çığ düştü, ulaşım aksadı

Uludere ve Çukurca ilçeleri arasında bulunan Çığlı köyü yoluna sabah saatlerinde çığ düştü.

TIR'LAR YAN YATTI

Çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı Suvara Kodra geçidinde uzun araç kuyrukları oluşurken bazı TIR'ların yolda yan yattığı öğrenildi.

Yolda kalanların haber vermesi ile harekete geçen karayolları ekipleri, yolu açmak için seferber oldu.

İHA

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