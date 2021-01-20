Şırnak Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi almak için ilan verdi. Rektörlükten yapılan açıklamada, Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır" denildi

Son başvuru tarihinin 29.01.2021 olduğu açıklandı. Daha detaylı bilgi edinmek için ilan sayfasına göz atabilirsiniz.