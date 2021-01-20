Türkiye Şırnak Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Şırnak Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Türkiye

Şırnak Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Şırnak Üniversitesi öğretim görevlisi almak için ilan açtı. İşte üniversitenin duyuru metni ve başvuru detayları.

20 Ocak 2021, Çarşamba 13:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi almak için ilan verdi. Rektörlükten yapılan açıklamada, Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır" denildi 

Günün önemli manşetleri için tıkla

Son başvuru tarihinin 29.01.2021 olduğu açıklandı. Daha detaylı bilgi edinmek için ilan sayfasına göz atabilirsiniz. 

İlan için tıklayınız

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Papa’nın vurulduğu gün Türkeş’le cezaevinde
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Ya sonra?..
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Mesut Özil olayına farklı bakıyorum
Hakan Çelik
Murat Çelik
2021 AB yılı
Murat Çelik
Banu Şen
'Kar görmüş İzmirli sevinci' ne güzeldir
Banu Şen
Şirin Sever
Erkekler ve o inkar etmeler..
Şirin Sever
Erkut Can
Size sıra gelirse mutlaka aşı olun
Erkut Can
Murat Gülderen
Karantinada stresi alan uygulamalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Eczacıların koronavirüs aşısı olacağı tarih belli oldu