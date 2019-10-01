Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerince Şırnak Cudi Dağı’na gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

01 Ekim 2019, Salı 20:19
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Şırnak’ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Cudi Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

DHA

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