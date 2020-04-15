Şırnak'ta 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde tespit edilen iki PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
15 Nisan 2020, Çarşamba 11:47 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Şırnak Silopi'de İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri Komutanlığının düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
https://twitter.com/tcsavunma/status/1250327708623491072