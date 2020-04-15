Türkiye Şırnak'ta 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Türkiye

Şırnak'ta 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Şırnak'ın Silopi ilçesinde tespit edilen iki PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

15 Nisan 2020, Çarşamba 11:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

 Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Şırnak Silopi'de İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetleri Komutanlığının düzenlediği hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
İlgili Haberler
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
Esas felaket cuma değil pazartesi yaşandı!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
65 yaşa getirilen yasak
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
İstifa gecesi neler yaşandı?
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 23 Nisan törenleri nasıl olacak?