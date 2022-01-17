Şırnak'ta 7 köy ve 7 mezra yolu kardan kapandı
Şırnak'ta yoğun kar nedeniyle merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerine bağlı 7 köy ile 7 mezra yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.
17 Ocak 2022, Pazartesi 15:44 Son Güncelleme:
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Kentte 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı, özellikle merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ile 2 ilçeye bağlı 7 köy ile 7 mezraya kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Beytüşşebap ve Uludere'de kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği belirtildi. Şırnak İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, 3 loder, 3 greyder, 4 kar bıçaklı kamyonla kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
DHA
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