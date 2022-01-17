Kentte 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı, özellikle merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ile 2 ilçeye bağlı 7 köy ile 7 mezraya kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Beytüşşebap ve Uludere'de kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği belirtildi. Şırnak İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, 3 loder, 3 greyder, 4 kar bıçaklı kamyonla kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.









DHA