Türkiye Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 yaralı

Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 yaralı

Türkiye

Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 yaralı

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker hafif yaralandı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

04 Mart 2021, Perşembe 23:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker hafif yaralandı. Şırnak-Cizre kara yolunun 25. kilometresinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle askeri araç şarampole devrildi.

Araçta bulunan 11 asker, ambulanslarla Şırnak ve Cizre devlet hastanelerine kaldırıldı.

Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İlgili Haberler
Cougar tipi helikopter düştü! 11 şehidimiz var. Olay yerinden ilk fotoğraflarSon dakika! Bitlis'te askeri helikopter düştü! 11 askerimiz şehit oldu


Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Tam saatinde kurtarıyor
Murat Gülderen
Şirin Sever
07-19 arası sosyalleşme bizi keser mi?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Bu plan Türkiye’ye derin nefes aldıracak
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Reform paketi ve Anayasa Mahkemesi
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Devletten hesap sorulamaz mı?
Murat Çelik
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Banu Şen
Turizm sezonu yaklaşırken yeni tatil alternatifleri
Banu Şen
Erkut Can
Nükhet Duru bu köşede dursun
Erkut Can
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bitlis şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor