Şırnak'ta askeri araç devrildi: 11 yaralı
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker hafif yaralandı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
04 Mart 2021, Perşembe 23:25 Son Güncelleme:
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Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker hafif yaralandı. Şırnak-Cizre kara yolunun 25. kilometresinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle askeri araç şarampole devrildi.
Araçta bulunan 11 asker, ambulanslarla Şırnak ve Cizre devlet hastanelerine kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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