Şırnak'ın Cizre ilçesinde petrol keşfedilerek üretime alınan kuyuya, şehit Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in adı verildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) 2017'den itibaren bölgede Silopi havzası ve civarı öncelikli arama alanları olarak belirlenerek, yoğun sismik veri toplama faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Cizre'de 13 Eylül'de günlük 400 varil debi ile üretime alınan kuyuda keşfedilen petrolün 35 API graviteye sahip olduğu belirlendi.

Üretim testleri devam eden kuyuya, Şırnak'ın İdil ilçesinde 2019'da PKK’lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Esma Çevik'in ismi verildi.

Kuyunun bulunduğu bölgede düzenlenen programa, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve diğer ilgililer katıldı.

"SİFTAH GABAR'DAN, BEREKETİ ALLAH'TAN"

Vali Pehlivan, yaptığı açıklamada, keşif haberini mutlulukla karşıladıklarını belirterek, "Şırnak'ta bir ilk yaşanıyor." dedi.

Tarihi ve mutlu bir gün yaşadıklarını, bunun güzel bir başlangıç olduğunu dile getiren Pehlivan, "Şırnak'ta, Gabar'da, Kızılsu'da, Akçay'da yıllardır çalışması yürütülen ve bugün mutlu neticeye erişilen bir kuyunun açılışına hep birlikte tanıklık etmenin haklı mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

"Devletimizin, başta güvenlik birimleri olmak üzere, teröre karşı kararlılıkla ortaya koyduğu mücadeleler neticesinde bölgemizde ve ilimizde yakalanan güvenlik ve huzur iklimi her sahada meyvelerini vermeye devam ediyor. Farklı lokasyonlarda sürdürülmekte olan araştırma çalışmaları kapsamında ilimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak böylesi önemli keşifler yapılması hepimizi gururlandırıyor." diyen Pehlivan, kuyuya şehit Çevik'in adının verilmesinin de büyük anlam taşıdığını vurguladı.

Silopi'den de yakında güzel haberler beklediklerine işaret eden Pehlivan, Doğu ve Güneydoğu'da TPAO'nun çok kapsamlı çalışmaları olduğunu, bunlardan netice alınmaya başlandığını söyledi.

Pehlivan, şunları kaydetti:

"Bölgemizde, ülkemizde yeni yataklar keşfedilmek suretiyle diğer birçok konuda olduğu gibi bu alanda da ülkemizin yıldızı parlayacaktır. İnşallah devamı gelecektir. Sayelerinde bugün bu faaliyetleri güvenle yapabildiğimiz bütün şehitlerimizi minnet ve rahmetle yad ediyorum. Yapılan keşfin, açılan petrol kuyusunun hayırlı olmasını, artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza, TPAO Genel Müdürlüğümüze ve ilgili ekiplerine, sürecin başından beri çalışmalara nezaret ederek güvenliği sağlayan güvenlik birimlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Siftah Gabar'dan, bereketi Allah'tan."

"BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALARIMIZ TÜM HIZIYLA DEVAM EDECEK"

TPAO Genel Müdürü Bilgin de "Şırnak ili sınırlarında yeni bir arama sahasında, daha önce aranmamış bölgede ilk kez ekonomik bir petrol keşfi gerçekleştirmiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bölgedeki çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Yarka ise bu günleri görmekten duydukları mutluluğu ifade etti.

İlde petrol bulunmasının tüm Şırnaklıları heyecanlandırdığını anlatan Yarka, bu keşfin hem şehre hem de ülkeye çok büyük katkıları olacağına inandığını dile getirdi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde 9 Aralık 2019'da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada Astsubay Üstçavuş Esma Çevik (30) ve Uzman Çavuş Kemal Sayar (35) şehit olmuş, 7 güvenlik görevlisi de yaralanmıştı.

AA