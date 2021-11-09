Şırnak'ta Eren Kış-1 Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada Şırnak'ta Eren Kış-1 operasyonun başladığı duyuruldu.
09 Kasım 2021, Salı 09:11 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde 'EREN KIŞ-1 (BESTLER-DERELER)' operasyonu başlatıldı.
Operasyonda bin 550 personel 121 operasyonel tim görev aldı' denildi.
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