İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde 'EREN KIŞ-1 (BESTLER-DERELER)' operasyonu başlatıldı.

Operasyonda bin 550 personel 121 operasyonel tim görev aldı' denildi.