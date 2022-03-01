Türkiye Şırnak'ta Eren Kış Operasyonu başladı!

Şırnak'ta Eren Kış Operasyonu başladı!

Türkiye

Şırnak'ta Eren Kış Operasyonu başladı!

Şırnak'ta 'Eren Kış -28 Şehit Jandarma Er Adem Erbaş Operasyonu' 648 personel ile başlatıldı.

01 Mart 2022, Salı 14:40 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta 'Eren Kış-28 Şehit Jandarma Er Adem Erbaş Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 648 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

DHA


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