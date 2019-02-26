Şırnak’ta iki aile arasında kavga: 5 yaralı

Şırnak'ın Cudi Mahallesi’nin Gülen Caddesi’nde, iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TAŞLI SOPALI KAVGA

Tartışmanın büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine, iki aileden 1’i kadın 5 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karışan iki ailenin fertleri, ifadeleri alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.

AA