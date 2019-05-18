Şırnak'ta iki PKK'lı terörist teslim oldu

Şırnak Silopi'de biri kadın 2 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi

18 Mayıs 2019, Cumartesi 19:18
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Şırnak'ta iki PKK'lı terörist teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde biri kadın 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan biri kadın 2 terörist, Habur Sınır Kapısı'na geldi.

Güvenlik güçlerine teslim olmalarının ardından gözaltına alınan teröristlerin işlemleri sürüyor.

Mart ayından bu yana 21'i kadın 52 teröristin Habur Sınır Kapısı'ndaki güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

AA

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