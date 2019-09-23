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Şırnak'ta operasyon! 7 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi

23 Eylül 2019, Pazartesi 08:13
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Şırnak'ta operasyon! 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Beytüşşebap ilçesi kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

AA

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