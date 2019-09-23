Şırnak'ta operasyon! 7 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Beytüşşebap ilçesi kırsalına hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.
AA