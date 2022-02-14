Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından Cizre ve Silopi ilçelerinde, PKK terör örgütünün şehir ve sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.





Eş zamanlı yapılan baskınlarda 18 kişi gözaltına altına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)