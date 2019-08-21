Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Silopi ilçesi sınırlarında bulunan Kösreli köyü bölgesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirmesi maksadıyla icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun" operasyonu düzenlendi.

Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı birlikleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Yaralı askerlerden 2'si yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.

Şehadet haberleri babaevilerine ulaştı

Şırnak kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın şehadet haberi, Hatay'ın Antakya ilçesindeki babaevine ulaştı.

İlçeye bağlı Ürgenpaşa Mahallesi'nde yaşayan Uçar'ın ailesine, oğullarının şehit olduğu haberi askeri yetkililer tarafından verildi.

Türk bayrakları asılan şehidin evinin önünde çok sayıda vatandaş toplandı.

Bekar olduğu öğrenilen 28 yaşındaki şehidin, 22 Ağustos Perşembe günü öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Antakya Mezarlık Kompleksi'nde toprağa verileceği bildirildi.

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Vali Aykut Pekmez, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın Bağpınar köyünde oturan ailesinin evine geldi.

Şehidin dedesi, babası ve kardeşlerine tek tek sarılarak başsağlığı ve sabır dileyen Pekmez, ailenin acısını paylaştı.

Yanık'ın cenazesinin 22 Ağustos Perşembe günü öğle namazının ardından Yeni Mezarlık Camisi'nde yapılacak tören sonrası Adıyaman Şehitliği'nde toprağa verileceği bildirildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin'in şehadet haberi Erzurum'daki babaevine ulaştırıldı.

Palandöken ilçesindeki Hacı Salih Efendi Mahallesi'nde yaşayan Güntekin'in ailesine, oğullarının şehit olduğu haberi askeri yetkililerce verildi.

Türk bayrakları asılan şehidin evinin bulunduğu binanın önünde çok sayıda vatandaş toplandı.

Babasını yıllar önce kaybeden ve evli 1 çocuk babası olduğu öğrenilen 27 yaşındaki şehidin, 22 Ağustos Perşembe günü öğle vakti Narmanlı Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Dumlu Şehitliği'ne defnedileceği bildirildi.

AA