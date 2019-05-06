Şırnak'tan acı haber! 1 askerimiz şehit
Gabar Dağı bölgesinde devam eden operasyonda çıkan çatışmada bir askerimiz şehit düştü
2 askerin şehit düştüğü Gabar Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik hava destekli operasyon sürdürülüyor.
ÇATIŞMA ÇIKTI
Akşam saatlerinde teröristlerle yeniden sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada bir asker ağır yaralandı.
KURTARILAMADI
Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan asker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Operasyonda bir PKK'lı teröristin de etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.