Şırnak'tan acı haber! 1 askerimiz şehit

Gabar Dağı bölgesinde devam eden operasyonda çıkan çatışmada bir askerimiz şehit düştü

06 Mayıs 2019, Pazartesi 20:34
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Şırnak'tan acı haber! 1 askerimiz şehit

2 askerin şehit düştüğü Gabar Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik hava destekli operasyon sürdürülüyor.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Akşam saatlerinde teröristlerle yeniden sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada bir asker ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan asker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonda bir PKK'lı teröristin de etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.


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