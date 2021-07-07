Sırra kadem bastı! Her yerde onu arıyorlar!
Hatay’ın Hassa ilçesinde, evinden hurda toplamak için çıkan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan Engin Seyyar (31) için arama çalışması başlatıldı.
07 Temmuz 2021, Çarşamba 19:42 Son Güncelleme:
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Girne Mahallesi’nde oturan 1 çocuk babası Engin Seyyar, 3 gün önce sabah saatlerinde hurda toplamak için motosikleti ile evinden ayrıldı. Seyyar’dan haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. AFAD, jandarma ve polis ekiplerinin katılımıyla Seyyar’ın son görüldüğü bölgelerde arama çalışması başlatıldı.
DHA
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