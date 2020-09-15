Siyaset Sırrı Sakık'a 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi

Sırrı Sakık'a 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi

Siyaset

Sırrı Sakık'a 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi

Eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, "terör örgütüne yardım" ve "propaganda" suçlarından 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

15 Eylül 2020, Salı 21:36 Son Güncelleme:
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Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Sakık ve avukatı katılmadı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, Sırrı Sakık'ın çeşitli suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sakık'a "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 8 ay, "terör örgütüne yardım etme" suçundan da 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

AA


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