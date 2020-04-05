Türkiye Sırt ağrısı şikayetiyle gitti, corona virüs tespit edildi

Sırt ağrısı şikayetiyle gitti, corona virüs tespit edildi

Türkiye

Sırt ağrısı şikayetiyle gitti, corona virüs tespit edildi

İzmit'te sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Binnur Çetinkaya’ya corona virüs şüphesiyle yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan kadının eşi Tevfik Çetinkaya, kendi test sonucunu beklediğini belirterek, 'evde kal' çağrılarının önemini vurguladı.

05 Nisan 2020, Pazar 19:38 Son Güncelleme:
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İzmit’te yaşayan Tevfik Çetinkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi Binnur Çetinkaya’nın corona virüs nedeniyle hastanede tedaviye alındığını duyurdu. Çocukları ve kendisinin evde karantinada olduğunu belirten Çetinkaya, herkesin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Eşinde öksürük veya ateş gibi belirtiler olmadığını belirten Çetinkaya, yapılan 'Covid-19' testinin pozitif çıktığını kaydetti. Eşinin hastaneye sırt ağrısı nedeniyle gittiğini aktaran Tevfik Çetinkaya, kendi test sonucunu beklediğini belirtti.

''Arkadaşlar evinizde kalın''

Çetinkaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu hastalıkla ilgili bir tecrübemizi aktaracağız. Başımıza geldi. Eşim bu virüsü kaptı. Hastanede kendisi. Bu hastalığın sadece ateş ve öksürük belirtileri yok. Eşim sırt ağrısı için gitti. Tahliller yapıldı. Sonuç corona virüs pozitif çıktı. Arkadaşlar evinizde kalın" dedi.



DHA

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