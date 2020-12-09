Sırt ağrısıyla gittiği hastaneden bebekle döndü
İngiltere Stockport'ta yaşayan Rhea Martin evde uzanırken sırt ağrısı çekti ve çok geçmeden hastaneye kaldırıldı. Hastenede soluğu alan genç kadın hayatınıın şaşkınlığını yaşadı.
09 Aralık 2020, Çarşamba 13:48 Son Güncelleme:
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İngiltere Stockport'ta yaşayan Rhea Martin ve sevgilisi Luke Melling, başlarına gelen olayın hala şaşkınlığı içindeler.
Regl sancısı zannetti
Regl semptomu nedeniyle bel ağrısı yaşadığını sanan kadın, hastaneye gittiğinde sağlık görevlilerinin doğum yaptığını söyleyince şaşkına döndü ve şokun etkisiyle baygınlık geçirdi. Ayılan ve farklı bir odada uyanan kadın yanında bir bebek olduğunu görünce bir kez daha şoka girdi.
3 kiloya yakın bir erkek bebek dünyaya getiren 24 yaşındaki Martin, sürpriz doğumun 'oldukça travmatik' olduğunu ancak bebeği çok geçmeden benimsediğini söyledi.
'Hamilelik belirtisi yaşamadım'
Rhea, 'ciddi sırt ağrınız olduğunu ve adet döneminizden kaynaklanan kötü bir karın ağrınız olduğunu düşünerek hastaneye gidiyorsunuz ve bir bebekle çıkıyorsunuz kaç kişi bunu yaşar ki? diyor ve ekliyor: 'Son dokuz aydır hamile kaldığıma dair hiçbir gerçek belirti yoktu. Biraz kilo almıştım ancak bunun karantina nedeniyle olduğunu düşündüm. Onun dışında her şey çok normaldi. İlk başta biraz şoka girdiğim doğru ancak bebek hemen toparlanmamı sağladı. Eşim ve ailem bana çok yardımcı oluyor onların desteği olmasaydı bebek bakmak zor bir iş.'