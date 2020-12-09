Sırt ağrısıyla gittiği hastaneden bebekle döndü

İngiltere Stockport'ta yaşayan Rhea Martin ve sevgilisi Luke Melling, başlarına gelen olayın hala şaşkınlığı içindeler.

Regl sancısı zannetti

Regl semptomu nedeniyle bel ağrısı yaşadığını sanan kadın, hastaneye gittiğinde sağlık görevlilerinin doğum yaptığını söyleyince şaşkına döndü ve şokun etkisiyle baygınlık geçirdi. Ayılan ve farklı bir odada uyanan kadın yanında bir bebek olduğunu görünce bir kez daha şoka girdi.

3 kiloya yakın bir erkek bebek dünyaya getiren 24 yaşındaki Martin, sürpriz doğumun 'oldukça travmatik' olduğunu ancak bebeği çok geçmeden benimsediğini söyledi.

'Hamilelik belirtisi yaşamadım'

Rhea, 'ciddi sırt ağrınız olduğunu ve adet döneminizden kaynaklanan kötü bir karın ağrınız olduğunu düşünerek hastaneye gidiyorsunuz ve bir bebekle çıkıyorsunuz kaç kişi bunu yaşar ki? diyor ve ekliyor: 'Son dokuz aydır hamile kaldığıma dair hiçbir gerçek belirti yoktu. Biraz kilo almıştım ancak bunun karantina nedeniyle olduğunu düşündüm. Onun dışında her şey çok normaldi. İlk başta biraz şoka girdiğim doğru ancak bebek hemen toparlanmamı sağladı. Eşim ve ailem bana çok yardımcı oluyor onların desteği olmasaydı bebek bakmak zor bir iş.'







