Sırt üstü yatan annelerin bebekleri daha zayıf doğuyor

Araştırmalar, hamileliklerinin 7'nci ayından sonra, sırt üstü yatan kadınların, bebeklerinin olması gerekenden daha zayıf doğduğunu ortaya koydu.

Sırt üstü yattıklarını söyleyen annelerin yeni doğan bebekleri ortalama 3,41 kilogram doğuyor.

Genellikle sağ veya sol tarafına doğru yatan annelerin ise bebeklerinin ortalama 3,55 kilogram doğduğu ortaya çıktı.

Rahimdeki kan akışı azalıyor

Araştırmalara göre, hamileliğin son 3 aylarında annelerin sırt üstü yatması, rahimdeki kan akışının azalmasına neden oluyor.

Sırt üstü yatmanın bebeklerin ölü doğmasına neden olabileceği de araştırmanın sonucu olarak ortaya çıktı.

Araştırmalar ayrıca, sırt üstü yatan veya yan yatan hamile kadınların bebeklerinin sağlıklı doğduğunu ortaya koydu.



