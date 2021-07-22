Sırt yanması neden olur?

Sırt yanmasının günümüzde birçok farklı sebebi olabilir. Özellikle ilgili bölgedeki sinirlerde yaşanabilecek sıkışma nedeniyle sırtta yanma meydana gelebilmektedir. Daha doğrusu bir yanma hissi oluşturur. Tabii sırt bölgesinde ortaya çıkabilecek olan tümörler de yine yanma yaşatabilmektedir. Daha yaygın olarak bel ve boyun bölgesinde ortaya çıkan fıtık, sırt bölgesinde yanmaya neden olan sebepler içerisinde gelmektedir. Özellikle masa başı çalışanlar ve çok fazla bilgisayar karşısında vakit geçirenlerin yaşadığı sorunlar içerisinde de geliyor.

Sırt yanması neyin habercisidir?

Sırt yanması ile beraber bel ve boyun kısmında fıtık meydana gelmiş olabilir. Özellikle fıtık başlangıcı şeklinde ifade etmek mümkün. Elbette sırt bölgesinde ortaya çıkacak olan yanmanın şiddetine bağlı olarak fıtığın derecesi değişkenlik gösterebilir. Tabii sırt bölgesinin farklı noktalarında ortaya çıkabilecek olan sinsi bir tümör, sırt yanması ile beraber kendisini gösterebilir. Diğer yandan herhangi bir nedenden dolayı sinirlerde sıkışma sırt yanması yaratabilir. Örneğin çok fazla eğilmek ya da masa başında çok fazla oturmak gibi sebepler, sırt yanması üzerinden durumu anlatır. Böyle zamanlarda mutlaka erken dönemde doktora gitmek, sorun üzerinden tedavi yöntemlerine ele alma noktasında çok önemlidir.

Belde yanmaya ne iyi gelir?

Bel bölgesinde ağrı ya da yanma söz konusu olduğu vakit, buna karşı kullanılabilecek olan belli başlı bazı doğal çözüm yöntemleri bulunmaktadır.

- Lahana yaprakları doğal bir ağrı ve yanma giderici olarak kullanılabilir.

- Zencefil kullanılabilir.

- Hindistan cevizi yağı değerlendirilebilir.

- Papatya çayı düzenli olarak tüketilebilir.

Bu şekilde yukarıda verilen belli başlı bazı doğal çözüm yöntemleri eşliğinde, bel bölgesinde meydana gelebilecek yanmanın önüne geçme şansı elde edilebilir. Tabii bu konuda öncelikle mutlaka doktor kontrolü ile beraber tıbbi çözüm yöntemlerini öne çıkarmak büyük öneme sahiptir.

Sırtta yanmaya ne iyi gelir?

Sırtta yanma söz konusu olduğu vakit ilgili bölgeye buz kompleksi uygulamak en etkili çözüm yöntemleri içerisinde gelir. Böylece yangının önemli oranda azalmasına imkan sağlanmaktadır. Böyle durumlarda sırt bölgesinde yanma yaşandığı vakit birçok kişi uzanmak ister. Ancak bu durum kan akışının önemli oranda azalmasına sebebiyet verebilir. Böylece aksine sırt bölgesinde yanma daha şiddetli hale gelebilir. Diğer yandan sırt yanması meydana geldiği vakit ılık bir su ile duş almak iyi gelebilir. Bu tür yöntemleri kullanarak sırt bölgesinde meydana gelebilecek olası yangınların önemli oranda azaltılması sağlanabilir. Ancak tamamen geçebilmesi için mutlaka uzman bir doktor kontrolünde tedavi yöntemini ele alınması gerekmektedir.

Sırt yanması önemli bir rahatsızlık mıdır?

Sırt yanması yaşanabilecek olası sebeplere bağlı olarak hafif ya da ciddi bir şekilde ortaya çıkabilir. Bu bağlamda geçici bir rahatsızlık olması ile beraber, sırt bölgesinde ortaya çıkan bir tümör de buna neden olabilir. Özellikle omurgaya yakın bölgelerde yaşanabilecek yanma ile beraber, bu belirti üzerinden hemen bir doktora başvurmak gerekmektedir. Böylece sebebi ortaya çıkarmak suretiyle erken zamanda tedavi yöntemi ele alınır. Eğer geç kalınır ise durumun çok daha ciddi bir noktaya ulaşması sebebiyet verilebilir.

























Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.