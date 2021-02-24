Etkinlik Rehberi Sırtıma resim çiz! (Oyun)

Sırtıma resim çiz! (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Sırtıma resim çiz! (Oyun)

Bu oyun sayesinde çocuğunuzun dikkat becerisini ve konsantrasyon kabiliyetini arttırmış olursunuz.

24 Şubat 2021, Çarşamba 15:17 Son Güncelleme:
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MALZEMELER  


Boş kâğıt, kalemler Yaş: 7+


NASIL OYNANIR?


 İki kişi tarafından oynanır. Her iki oyuncu kâğıt ve kalem kullanır. Bir oyuncu diğer oyuncuya sırtını döner. Arkadaki oyuncu öndeki oyuncunun sırtına resim kâğıdını yerleştirir. Çizeceği resimle ilgili hiçbir bilgi vermez. Öndeki oyuncu sırtındaki resim kâğıdına çizilen çizgileri hissederek önündeki kâğıda çizmeye çalışır. Oyun sonunda her iki oyuncunun resimleri karşılaştırılır. Bakalım öndeki oyuncu çizgileri ne kadar doğru algıladı? Şimdi sıra sizde


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