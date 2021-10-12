Sırtımdaki top | Çocuklar için oyunlar

Çocuklar için oynanan bu oyun çocuğunuzun beden ve dikkat-konsantrasyonunu geliştirecektir.

MALZEMELER

Bir adet top

NASIL OYNANIR?

Topu çocuğunuzun sırtı ve duvar arasına sıkıştırın ve çocuğunuzdan aşağı-yukarı, sağa-sola hareket etmesini isteyin ancak buradaki amacımız topu düşürmeden her yöne hareket edebilmek. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Bereket anlatıyor.