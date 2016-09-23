Sırttaki sivilceler nasıl geçer?
Sivilce nerede olursa olsun kötüdür ancak sırttaki sivilceler oldukça sinir bozucu olabilir ve canınızı da yakabilir. Peki sırttaki sivilcelerle nasıl başa çıkılır? Aslına bakarsanız birkaç küçük adımla sırtınızdaki sivilcelere veda edebilirsiniz
İşte sırtınızdaki sivilcelerden kurtulmanız için yapmanız gerekenler:
1. Çamaşır deterjanınızı iyi seçin
Kokulu deterjanlar hassas ciltlerde irritasyona neden olabilir. Bu yüzden çamaşır deterjanınızı seçerken dikkatli olun!
2. Saçlarınızı toplayın
Saçlarınızın terden sırtınıza yapışmasına izin vermeyin. Terlemeye karşı saçlarınızı toplamaya özen gösterin.
3. Egzersizden sonra hemen duş alın
Kirin tekrar vücudunuza işlemesini istemiyorsanız egzersizden sonra hiç beklemeden duş alın.
4. Sütyenlerinizi sık sık yıkayın
Sırtınıza dokunan her şeyi mümkün olduğunca temiz tutmalısınız. Bunların başında iç çamaşırları ve çarşaflar geliyor.
5. Bol üstler giyinin
Pamuklu ve nefes alan kumaşlardan yapılmış bol kıyafetleri tercih etmelisiniz. Çok dar ve sıkı kıyafetler terin vücudunuzda kalmasına sebep olur.
1. Çamaşır deterjanınızı iyi seçin
Kokulu deterjanlar hassas ciltlerde irritasyona neden olabilir. Bu yüzden çamaşır deterjanınızı seçerken dikkatli olun!
2. Saçlarınızı toplayın
Saçlarınızın terden sırtınıza yapışmasına izin vermeyin. Terlemeye karşı saçlarınızı toplamaya özen gösterin.
3. Egzersizden sonra hemen duş alın
Kirin tekrar vücudunuza işlemesini istemiyorsanız egzersizden sonra hiç beklemeden duş alın.
4. Sütyenlerinizi sık sık yıkayın
Sırtınıza dokunan her şeyi mümkün olduğunca temiz tutmalısınız. Bunların başında iç çamaşırları ve çarşaflar geliyor.
5. Bol üstler giyinin
Pamuklu ve nefes alan kumaşlardan yapılmış bol kıyafetleri tercih etmelisiniz. Çok dar ve sıkı kıyafetler terin vücudunuzda kalmasına sebep olur.