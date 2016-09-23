Sırttaki sivilceler nasıl geçer?

Sivilce nerede olursa olsun kötüdür ancak sırttaki sivilceler oldukça sinir bozucu olabilir ve canınızı da yakabilir. Peki sırttaki sivilcelerle nasıl başa çıkılır? Aslına bakarsanız birkaç küçük adımla sırtınızdaki sivilcelere veda edebilirsiniz

23 Eylül 2016, Cuma 17:03 Son Güncelleme:
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Sırttaki sivilceler nasıl geçer?
İşte sırtınızdaki sivilcelerden kurtulmanız için yapmanız gerekenler:

1. Çamaşır deterjanınızı iyi seçin

Kokulu deterjanlar hassas ciltlerde irritasyona neden olabilir. Bu yüzden çamaşır deterjanınızı seçerken dikkatli olun!

2. Saçlarınızı toplayın

Saçlarınızın terden sırtınıza yapışmasına izin vermeyin. Terlemeye karşı saçlarınızı toplamaya özen gösterin.

3. Egzersizden sonra hemen duş alın

Kirin tekrar vücudunuza işlemesini istemiyorsanız egzersizden sonra hiç beklemeden duş alın.

4. Sütyenlerinizi sık sık yıkayın

Sırtınıza dokunan her şeyi mümkün olduğunca temiz tutmalısınız. Bunların başında iç çamaşırları ve çarşaflar geliyor.

5. Bol üstler giyinin

Pamuklu ve nefes alan kumaşlardan yapılmış bol kıyafetleri tercih etmelisiniz. Çok dar ve sıkı kıyafetler terin vücudunuzda kalmasına sebep olur.
 

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