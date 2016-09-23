Sırttaki sivilceler nasıl geçer?

Kokulu deterjanlar hassas ciltlerde irritasyona neden olabilir. Bu yüzden çamaşır deterjanınızı seçerken dikkatli olun!Saçlarınızın terden sırtınıza yapışmasına izin vermeyin. Terlemeye karşı saçlarınızı toplamaya özen gösterin.Kirin tekrar vücudunuza işlemesini istemiyorsanız egzersizden sonra hiç beklemeden duş alın.Sırtınıza dokunan her şeyi mümkün olduğunca temiz tutmalısınız. Bunların başında iç çamaşırları ve çarşaflar geliyor.Pamuklu ve nefes alan kumaşlardan yapılmış bol kıyafetleri tercih etmelisiniz. Çok dar ve sıkı kıyafetler terin vücudunuzda kalmasına sebep olur.