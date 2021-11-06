Sis altında balık keyfi

Meteorolojinin sarı kodlu uyarısının ardından İstanbul’da sis etkisini sürdürüyor. Akşam saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Kentin sembolleri sis altında kartpostallık görüntüler oluştu. O noktalardan biri de Galata Köprüsü oldu. Yaz kış demeden köprüye gelen olta balıkçıları mesailerine sis altında devam etti. Balıkçılar sis nedeniyle kafa feneri ile balık tuttu.

DHA