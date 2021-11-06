Türkiye Sis altında balık keyfi

Sis altında balık keyfi

Türkiye

Sis altında balık keyfi

İstanbul’da akşam saatlerinde de sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Galata Köprüsü’ndeki olta balıkçıları kafa feneri ile balık tuttu.

06 Kasım 2021, Cumartesi 20:42 Son Güncelleme:
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Meteorolojinin sarı kodlu uyarısının ardından İstanbul’da sis etkisini sürdürüyor. Akşam saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Kentin sembolleri sis altında kartpostallık görüntüler oluştu. O noktalardan biri de Galata Köprüsü oldu. Yaz kış demeden köprüye gelen olta balıkçıları mesailerine sis altında devam etti. Balıkçılar sis nedeniyle kafa feneri ile balık tuttu.

DHA

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