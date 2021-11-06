Türkiye Sis ne zaman kalkacak? 6 Kasım İstanbul sis son durum: Meteoroloji uyardı

Sis ne zaman kalkacak? 6 Kasım İstanbul sis son durum: Meteoroloji uyardı

Türkiye

Sis ne zaman kalkacak? 6 Kasım İstanbul sis son durum: Meteoroloji uyardı

İstanbul’da yaşanan yoğun sis hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentin pek çok bölgesinde etkisini gösteren sis, sadece kara trafiğinde değil hava trafiğinde de aksamaya neden olurken, meteorolojiden vatandaşlara uyarı geldi. Peki, sis ne zaman kalkacak? İşte, 6 Kasım İstanbul sis son durumu…

06 Kasım 2021, Cumartesi 11:42 Son Güncelleme:
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6 Kasım Cumartesi tarihi itibariyle İstanbul’da yoğun şekilde görülen sis devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’u ‘sarı kod’ ile uyarırken, “Sis ne zaman kalkacak?” sorusu ve “6 Kasım İstanbul sis son durumu” araştırılmaya başlandı…

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Twitter hesabı üzerinden yaptığı uyarıda “Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

SİS NE ZAMAN KALKACAK?

MGM sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 6 Kasım İstanbul sis son durumunu paylaştı. Buna göre, İstanbul’da yaşanan İstanbul’da bugün gün içinde ve gece saatlerinde sisin devam etmesi bekleniyor.



 

 

 

 

 

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