Türkiye Sis nedeniyle kapatılmıştı! Çanakkale Boğazı gemi geçişine açıldı

Sis nedeniyle kapatılmıştı! Çanakkale Boğazı gemi geçişine açıldı

Türkiye

Sis nedeniyle kapatılmıştı! Çanakkale Boğazı gemi geçişine açıldı

Yoğun sis nedeniyle dün gece çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, ulaşıma açıldı.

04 Kasım 2021, Perşembe 18:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çanakkale bölgesinde etkisini artıran sis nedeniyle denizde görüş mesafesinin azalması üzerine dün gece saat 22.00'de boğaz, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılmıştı.

Bölgedeki yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı trafiği 16 saat sonra yeniden açılarak normale döndü.

Sis nedeniyle yapılamayan Lapseki-Gelibolu feribot seferleri de tekrar yapılmaya başlandı.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye Washington’dan F-16’ları alabilecek mi?
Hakan Çelik
Şirin Sever
Metin Akpınar ile muhabbet
Şirin Sever
Rauf Tamer
Telafisi zor
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
İYİ Parti senaryoları
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Kayıp hayvanınızı bulma rehberi
Murat Gülderen
Murat Çelik
Karantina günlükleri
Murat Çelik
Banu Şen
İzmir’in kalbi: Konak
Banu Şen
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 4 Kasım 2021 korona tablosu açıklandı mı?