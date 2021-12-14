Ekonomi Sisal Şans'tan İtalya açıklaması

Sisal Şans'tan İtalya açıklaması

Ekonomi

Sisal Şans'tan İtalya açıklaması

Sisal Şans, bazı haber mecralarında yer alan, ‘Sisal S.p.A. İtalya’nın Türkiye’de kaçak bahis işi yaptığına’ ilişkin iddialara dair açıklama yaptı.

14 Aralık 2021, Salı 07:57 Son Güncelleme:
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Açıklamada, “Haberlerde bahsedildiği üzere Sisal S.p.A. İtalya’nın ‘kaçak bahis oynattığı’ iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır” denildi. 1945’te kurulan Sisal S.p.A. İtalya’nın, şans oyunları düzenleme yetkisine sahip olduğu ve Dünya Piyango Birliği ve Avrupa Piyangoları üyelik ve sertifikaları ile faaliyet gösterdiği vurgulandı.

SÜREKLI DENETLENIYOR

Sisal S.p.A. İtalya’nın İtalyan Hükümeti’nin sertifikasyona yetkili kuruluşları tarafından denetlendiği ve periyodik olarak sisal.it’de yer alan tüm oyunlar bakımından sertifikasyonlarının yenilendiği kaydedilen açıklamada, “Bazı haber platformlarında yasa dışı bahislere ev sahipliği yaptığı iddia edilen sisal.it sitesi Sisal S.p.A.’ya ait olup, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı tarafından tanınan imtiyaz ile İtalya’da yasal olarak faaliyet göstermektedir” denildi.

'ERİŞİMİN ENGELLENMESİ GÖSTERGE OLAMAZ'

İtalya’da faaliyet gösteren oyun sitelerinin sadece İtalyan vatandaşları tarafından kullanılabildiği, sisteme yüklenen kimlik numarasının İtalyan Hükümeti tarafından verilmiş olması ve ikametgah adresinin İtalya’da yer almasının zorunlu olduğu belirtilen açıklama, şöyle devam etti: “Sonuç olarak, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK), sisal.it internet sitesine Türkiye’de erişimi engellemesi ve görüntüleme imkanını kapatmış olması, Sisal S.p.A. İtalya’nın yasadışı bahis gerçekleştirdiği anlamına gelmemektedir. Keza sisal.it ve İtalya’da faaliyet gösteren diğer oyun sitelerine Türk vatandaşlarının erişimi İtalyan yasaları gereği mümkün değildir.”

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