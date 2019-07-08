Şişen bileğindeki bileziği itfaiye çıkardı

Kırıkkale’de dengesini kaybedip merdivenden düşen bir kadın, sağ bileğinin şişmesi sonucu bileziğini çıkaramadı.

Bunun üzerine hastaneye giden kadının şişen bileğindeki bileziği sağlık görevlileri de bütün çabalara rağmen çıkaramadı.

Daha sonra kadın, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerini evine çağırdı. Ekipler bir süre uğraşarak bileziği makasla keserek çıkardı.

KIRIKKALE (İHA)