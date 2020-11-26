Siyaset Şişli Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Siyaset

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

26 Kasım 2020, Perşembe 10:12 Son Güncelleme:
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Cihan Yavuz

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde 28 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 19 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 yedek şarjör ve 103 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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