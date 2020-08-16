Şişli Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şişli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla boş zabıta memuru kadrolarına zabıta memuru alımı yapılacaktır" denildi.

Belediyenin açtığı zabıta kontenjanı için 7 ayrı kriterde toplam 25 zabıta alınacak. Başvurunun genel ve özel şartlarıyla beraber istenen belgeler ilan sayfasında belirtildi.

Başvurmak için 17 Ağustos'ta başlayan süre, 1 Ekim'de sona erecek. Adaylar belgelerini 17 Ağustos - 01 Ekim 2020 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde (mesai günlerinde saat 09:00-17:30 arasında) Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi No. 8- 34381 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şişli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmelidir.