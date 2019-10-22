Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar

Şişli-Mecidiyeköy metro durağında bekleyen bir kadın kendini raylara attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Metro seferleri Şişli-Mecidiyeköy durağında durduruldu.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Metro durağı kapatıldı. Ekipler durakta çalışma başlattı. Seferler bir süre Yenikapı-Osmanbey ve Levent-Hacıosman arasında yapıldı.

Seferler normale döndü

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından durak açılırken, seferler de normal seyrine döndü. Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında seferlerimiz normale dönmüş olup, Yenikapı-Hacıosman arasında kesintisiz sefer yapılmaktadır" denildi.