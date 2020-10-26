Türkiye Şişli-Mecidiyeköy metrosunda, üstünden 2 vagon geçen kız hafif yaralı kurtuldu

Şişli-Mecidiyeköy metrosunda, üstünden 2 vagon geçen kız hafif yaralı kurtuldu

Türkiye

Şişli-Mecidiyeköy metrosunda, üstünden 2 vagon geçen kız hafif yaralı kurtuldu

İstanbul Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda rayların arasına düşerek üstünden 2 vagon geçen genç kız hafif yaralandı. Metrodaki vatandaşların panik anları kameraya yansıdı.

26 Ekim 2020, Pazartesi 15:04 Son Güncelleme:
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Olay, dün akşam saatlerinde Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde vatandaşlar istasyonda metro beklediği esnada genç bir kız metro yaklaştığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü. Şans eseri rayların arasında kalan genç kızın üzerinden 2 vagon geçti.

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Olayı gören vatandaşların bağırışları üzerine metroyu durduran makinist, güvenlik görevlilerine bilgi verdi. Bilgi verilmesi üzerine rayların arasında kalan genç kız, vatandaşların ve görevlilerin yardımıyla raylardan çıkartıldı.

Vatandaşların gözü önünde şans eseri kurtulduğu olayda, hafif yaralı genç kız sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kız tedavisinin ardından taburcu edildi. İstasyonda yaşanan korku dolu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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