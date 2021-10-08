Türkiye Şişli metro girişinde silahlı saldırı! Herkesin gözünün önünde kurşun yağdırdı

Şişli metro girişinde silahlı saldırı! Herkesin gözünün önünde kurşun yağdırdı

Türkiye

Şişli metro girişinde silahlı saldırı! Herkesin gözünün önünde kurşun yağdırdı

İstanbul Şişli'de metro alt geçidine giren kasklı bir kişi iki kişiye kurşun yağdırdı. İki kişinin vurulma anı kameralara yansıdı. Şüpheli iki kişiden biri yakalandı.

08 Ekim 2021, Cuma 10:06 Son Güncelleme:
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Olay, Mecidiyeköy altgeçidinde 16 Eylül'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile Mecidiyeköy durağına gelen iki kişiden biri altgeçide girdi. Başındaki motosiklet kaskı ile altgeçitte bir süre ilerleyen zanlı, herkesin gözü önünde iki kişiye kurşun yağdırdı. Zanlı hızla olay yerinden kaçtı. Bazı yolcular olay yerinden kaçarken bir kişi yere yatan yaralı adama yardım etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı iki kişiyi hastaneye kaldırdı.



İki kişiye yapılan silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki kişinin motosiklet ile durağa gelmesi görülüyor. Bir kişi motosiklette hazır beklerken diğeri başındaki kaskı ile altgeçide iniyor. Belindeki silahı çıkaran şüpheli, altgeçitteki iki kişiye kurşun yağdırıyor.

İKİ ŞÜPHELİDEN BİRİ YAKALANDI

Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları kamera çalışmasından iki şüphelinin eşkalini belirledi. Şüphelilerden A.G yakalanarak adliyeye sevk edilirken, olayı gerçekleştiren S.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

DHA

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