Şişli metrosunda inanılmaz anlar! Genç kız raylara atladı…
Şişli Metrosu’nda genç bir kız raylara atlamış, üzerinden tonlarca ağırlığındaki tren vagonları geçmişti. O genç kızın mucizevi kurtuluşunu gösteren kamera görüntüleri ortaya çıktı.
15 Aralık 2021, Çarşamba 09:59 Son Güncelleme:
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CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın haberine göre, 25 Ekim 2020 günü Şişli Metrosu 1 nolu peronda ilginç bir olay meydana geldi.
Tren bekleyen genç kız saat 16.35 sıralarında aniden tren raylarına atladı. Hızla gelen şaşkın bakışların arasında genç kızın üzerinden geçti.
PERONDAKİLER MUCİZEVİ KURTULUŞA ŞAHİTLİK ETTİ
Hızla olay yerine, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, genç kız trenin altından yürüyerek çıktı. Şişli Etfal Hastanesi’ne sevk edilen genç kızın sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılması üzerine babasına teslim edildi.
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