Şişli seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Şişli oy oranları… İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Şişli halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Şişli seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Şişli oy oranları…