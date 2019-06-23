Şişli seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Şişli oy oranları…
İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Şişli halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Şişli seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Şişli oy oranları…
İstanbul'da bulunan milyonlarca kişi sandık başına gitti.
Şişli ilçesinde oy tercihini yapan vatandaşların gözü sonuçlara çevrildi.
Peki, Şişli seçim sonuçlarında son durum nedir?
İşte Şişli oy oranları…
Parti 23 Haziran Aday
Millet İttifakı 73.32% EKREM İMAMOĞLU
Cumhur İttifakı 25.95% BİNALİ YILDIRIM
Saadet Partisi 0.26% NECDET GÖKÇINAR
Diğer 0.47%