Türkiye Şişli'de 3 katlı metruk binada korkutan yangın!

Şişli'de 3 katlı metruk binada korkutan yangın!

Türkiye

Şişli'de 3 katlı metruk binada korkutan yangın!

Şişli'de 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada yaşayan bir kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

17 Ocak 2022, Pazartesi 09:16 Son Güncelleme:
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İstanbul Şişli'ye bağlı İnönü Mahallesi'nde 3 katlı metruk binanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binada yaşadığı öğrenilen bir kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.



Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kısa sürede söndürüldü. Sahipleri tarafından terk edildikten sonra yıllardır boş olduğu öğrenilen binada kaldığı öğrenilen kağıt atık toplayıcısı Veli Kılıçdoğan, yangını eve giren iki kişinin çıkardığını iddia etti.

Murat DELİKLİTAŞ-Mustafa ESEN/İSTANBUL,(DHA)

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