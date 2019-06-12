Şişli'de 350 bin liralık gasp!

İstanbul Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde seyreden aracı durduran silahlı kişiler 350 bin lirayı gasp ederek kayıplara karıştı

12 Haziran 2019, Çarşamba 13:20 Son Güncelleme:
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Şişli'de 350 bin liralık gasp!

Şişli'de bankadan çıkarak, otomobile binen kişileri takip eden motosikletli 2 kişi, aracı Sultan sokakta silah doğrultarak, durdurdu.

350 BİN LİRAYI ALIP KAÇTILAR

Şüpheliler araçta bulunan yaklaşık 350 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

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