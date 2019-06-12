Şişli'de 350 bin liralık gasp!
İstanbul Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde seyreden aracı durduran silahlı kişiler 350 bin lirayı gasp ederek kayıplara karıştı
Şişli'de bankadan çıkarak, otomobile binen kişileri takip eden motosikletli 2 kişi, aracı Sultan sokakta silah doğrultarak, durdurdu.
350 BİN LİRAYI ALIP KAÇTILAR
Şüpheliler araçta bulunan yaklaşık 350 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.
YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.