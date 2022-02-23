Türkiye Şişli’de ailesini rehin alan saldırgan etkisiz hale getirildi

Şişli’de ailesini rehin alan saldırgan etkisiz hale getirildi

Türkiye

Şişli’de ailesini rehin alan saldırgan etkisiz hale getirildi

Şişli’de Polis Özel Harekat polisleri silahla ailesini rehin alan saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi.

23 Şubat 2022, Çarşamba 12:31 Son Güncelleme:
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İstanbul Şişli'de bir kişi boşanma aşamasında bulunduğu eşinin kaldığı evi silahla bastı. İçerdekileri rehin alan kişiyi ikna etmek için çok sayıda polis seferber oldu. Özel harekat polisleri de önlem aldı. Bu sırada 2 el silah sesi duyuldu. Eşi ve evdekileri rehin alan kişinin vurulduğu belirtildi.



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