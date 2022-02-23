Şişli’de ailesini rehin alan saldırgan etkisiz hale getirildi

İstanbul Şişli'de bir kişi boşanma aşamasında bulunduğu eşinin kaldığı evi silahla bastı. İçerdekileri rehin alan kişiyi ikna etmek için çok sayıda polis seferber oldu. Özel harekat polisleri de önlem aldı. Bu sırada 2 el silah sesi duyuldu. Eşi ve evdekileri rehin alan kişinin vurulduğu belirtildi.







