Şişli'de 'bıçaklı saldırgan hemşireyi rehin aldı' iddiası
Şişli'de bir tıp merkezinde bıçaklı bir saldırganın hemşireyi rehin aldığı iddia edildi.
30 Aralık 2020, Çarşamba 15:58 Son Güncelleme:
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Olay Şişli'de bulunan özel bir tıp merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiyi göre tıp merkezine gelen bir kişi, tartıştığı hemşire Hayrünisa C.'yi bıçakla rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi.
Polisin çalışması sonucu Ramazan K. ikna oldu. Ramazan K. gözaltına alınırken fenalaşan hemşire ambulansla hastaneye kaldırıldı.
DHA
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