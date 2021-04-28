Şişli'de bıçaklı turist, sahurda davulcuya dehşeti yaşattı
Şişli'de bıçaklı turist sahurda davul çalan kişiye dehşeti yaşattı. Davulu bıçaklayan turist, davulcuya tekme atarak kovalarken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
28 Nisan 2021, Çarşamba 11:06 Son Güncelleme:
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Olay, Şişli Elmadağ Caddesi üzerinde geçen hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biri çocuk üç kişi, ara sokaklarda davul çalarak insanları sahura kaldırmaya başladı. Bu sırada elindeki bıçakla dışarı çıkan bir turist, davulu bıçakladı. Hırsını alamayan turist, elindeki bıçak ile ramazan davulcusunu kovalamaya başladı. Davulu yere atan davulcu ile yanındaki çocuk hızla olay yerinden kaçtı. O anlar ise bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Yaşanan olayın ardından davulcu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
DHA
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