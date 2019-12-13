Şişli Gülbağ Mahallesi’ndeki 5 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi. Moloz parçaları sokağa saçıldı. Sokağa düşen moloz parçalarından 3 kişi yaralandı.

Gülbağ Mahallesi Karanfil sokak 18 numaradaki 5 katlı apartmanın çatısında çökme meydana geldi. Sat 08.00 sıralarında meydana gelen çökmeyle birlikte 5. kattaki dairede de hasar oluştu. Yapılan açıklamada binanın çatı katının bir yıl önce dubleks daireye çevrildiği belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin çatıdaki çalışmaları sürerken, polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.

"Yağmur suları etkiledi"

Çatı katında yaşayan bir kişi, "Herkes uyuyordu. Yağmur suları oluğu çok fazla etkilediği için beton koptu. Yaralı yok" dedi.





DHA



