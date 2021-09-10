Türkiye Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran koca tutuklandı

Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran koca tutuklandı

Türkiye

Şişli'de boşanma aşamasındaki eşini kaçıran koca tutuklandı

Şişli’de, boşanma aşamasında olduğu eşini kaçırdığı öne sürülen Mithat T’nin tutuklanmasına, kendisine yardım eden arkadaşının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

10 Eylül 2021, Cuma 22:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Alınan bilgiye göre, bir süredir eşiyle ayrı yaşayan Şilan T, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde oturan ailesinin evinin önünden eşi ve yanında bulunan bir kişi tarafından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı. Yakınları tarafından haber verilmesi üzerine polisin çalışması sonucu Şilan T, Gaziosmanpaşa’da bir adreste bulundu. Gözaltına alınan Mithat T. ve kendisine yardım eden arkadaşı, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Soruşturma savcılığına çıkarılan her iki şüpheli, ifadelerinin ardından "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Mithat T’nin tutuklanmasına, diğer şüphelinin, hakkında adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

AA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Tarih ve takvim
Rauf Tamer
Murat Çelik
Diyanet
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Umutlu muyum… Evet umutluyum
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Bu reklamı kabul buyurunuz efenim…
Şirin Sever
Hakan Çelik
Laiklik Türkiye’nin temel yapı taşıdır
Hakan Çelik
Banu Şen
İzmir'in genlerinde var
Banu Şen
Erkut Can
Ders yılı dert yılı olmasın
Erkut Can
Murat Gülderen
Doğayı Cep'ten yeşillendirin
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türkiye onu konuşuyordu! Acı haber geldi, Müge Anlı'nın programında konuşan arkadaşı...