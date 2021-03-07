Türkiye Şişli'de dehşet anları kamerada! Tartıştığı esnafı 12.kattan aşağı attı

Şişli'de dehşet anları kamerada! Tartıştığı esnafı 12.kattan aşağı attı

Türkiye

Şişli'de dehşet anları kamerada! Tartıştığı esnafı 12.kattan aşağı attı

Şişli'de yaşanan olayda Ç.B, tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi ticaret merkezinin 12. katından aşağı attı. Şans eseri 11. kata düşen Demirci hastaneye kaldırıldı. O anlar kameraya yansıdı.

07 Mart 2021, Pazar 14:28 Son Güncelleme:
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Şişli'de bir ticaret merkezine gelen 21 yaşındaki Ç.B., tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12. kattan aşağı attı. Şans eseri 11'inci kata düşen Demirci, hastaneye kaldırıldı. Yaralı adamın vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi.



İkili arasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında şüphelinin Demirci'yle konuşurken bir anda saldırması ve ikilinin arsındaki arbede anları görülüyor. Şüpheli daha sonra Demirci'yi demir korkuluklardan aşağıya itiyor. Şüpheli soğuk kanlı hareketlerle olay yerinden uzaklaşıyor.

İlyas Demirci kendisini aşağı atan şüpheliden şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Ç.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.B. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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