İstanbul Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nda bir kişi metro yoluna atlayarak, intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri metro girişlerini şerit çekerek kapattı. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, olay nedeniyle Mecidiyeköy/Şişli ve Gayrettepe istasyonları kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Mecidiyeköy/Şişli istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Osmanbey-Levent istasyonları arasında hizmet verilememektedir. Mecidiyeköy/Şişli ve Gayrettepe istasyonları işletmeye kapatılmıştır" denildi.