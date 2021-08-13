Şişli'de mezarlıkta ekipleri harekete geçiren ihbar!
Şişli Feriköy Mezarlığı'nda bir mezar kenarına bırakılmış ve kefene sarılmış bir ceset bulunduğu ihbarı ekiplere harekete geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin köpeğe ait olduğunu belirledi.
13 Ağustos 2021, Cuma 12:14 Son Güncelleme:
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Olay, Feriköy Mezarlığı'nda sabah erken saatlerde meydana geldi. Mezarlığın Sıracevizler Caddesi girişindeki bir mezarın kenarına bırakılmış, çarşaf ve poşete sarılı cisim gören bir kişi, insan cesedi olabileceği düşünerek polise ihbarda bulundu.
Harekete geçen ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemede, çarşaf ve poşet içindeki cesedin bir köpeğe ait olduğu belirlendi.
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