Türkiye Şişli'de oteldeki vahşette yeni gelişme! İfadesi kan dondurdu

Şişli'de oteldeki vahşette yeni gelişme! İfadesi kan dondurdu

Türkiye

Şişli'de oteldeki vahşette yeni gelişme! İfadesi kan dondurdu

İstanbul Şişli’de Tunuslu Mariyam Aloui Ep Guitni'yi otel odasında vahşice öldüren yabancı uyruklu Mohammad O.E.A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söyleyen zanlının, 'Koli bandıyla ağzını, ellerini bağladım, ellerimle boğdum' dediği öğrenildi. Öte yandan zanlının 17 yaşında olmadığı gerçek yaşının 27 olduğu ortaya çıktı.

30 Aralık 2021, Perşembe 17:19 Son Güncelleme:
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Şişli’de Tunuslu Mariyam Aloui Ep Guitni otel odasında vahşice öldüren yabancı uyruklu Mohammad O.E.A.’nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söyleyen zanlının itirafları kan dondurdu.

“AĞZINI, ELLERİNİ VE AYAKLARINI BAĞLAYIP, ELLERİYLE BOĞDU”

Öldürülen Mariyam Aloui Ep Guitni ile Mohammad O.E.A.’nın sosyal medya üzerinden tanıştığı ve birkaç aydır birlikte oldukları öğrenildi. Zanlının iddiasına göre, olayın yaşandığı gece Mariyam Aloui Ep Guitni ona kendisini artık istemediğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen zanlı, “Ben sana masraf ettim, telefon aldım sen beni nasıl istemezsin” dedikten sonra kadınla zorla birlikte oldu. Ardından Mohammad O.E.A. otel odasında bulduğunu öne sürdüğü koli bandıyla Tunuslu kadının ağzını, ellerini ve ayaklarını bağlayıp, elleriyle boğdu.



ÖLDÜRDÜĞÜ KADININ TELEFONUNUN ŞİFRESİNİ ÖĞRENMEK İÇİN KADININ ARKADAŞLARINI ARADI

Öldürdüğü kadının kendisini aldattığını düşünen zanlı daha sonra, kadının telefonunu incelemek istedi. Ancak şifresini bilmediği için telefonu açamadı. Zanlının, bunun üzerine kadının kız arkadaşlarını arayarak şifresini öğrenmeye çalıştığı belirlendi.

17 DEĞİL 27 YAŞINDA ÇIKTI

Mohammad O.E.A.’nın Şişli’deki otele giriş yaparken, sahte bir kimlik kullandığı ortaya çıktı. Kimlikteki bilgilerde 2004 doğumlu olarak görülen zanlının, aslında 1994 doğumlu olduğu öğrenildi.

Öte yandan, şüphelinin şubeden adliyeye sevk edildiği esnada boynunda görülen izlerin de, kendisine direnmeye çalışan Mariyam Aloui Ep Guitni’ye ait olduğu belirlendi.

İHA

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