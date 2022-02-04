Türkiye Şişli’de otomobille çarpışan yolcu minibüsü devrildi

Şişli’de otomobille çarpışan yolcu minibüsü devrildi

Türkiye

Şişli’de otomobille çarpışan yolcu minibüsü devrildi

Şişli’de otomobille çarpışan yolcu minibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Minibüste bulunan 2 yolcu ile sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

04 Şubat 2022, Cuma 18:52 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 16.30 sıralarında Merkez Mahallesi Geçit Sokak’ta meydana geldi. Gültepe-Şişli hattında çalışan yolcu minibüsü, otomobille çarpıştı. Devrilen minibüs yaklaşık 40 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken kazayı gören çevredekiler minibüs içinde bulunan kişilerin yardımına koştu. Minibüste bulunan 2 yolcu ile sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın şokunu atlatamayan otomobilin sürücüsü de tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan yol hasarlı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.



DHA

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