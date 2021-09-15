Türkiye Şişli'de tek katlı oto tamircisinde yangın paniği

Şişli'de tek katlı oto tamircisinde yangın paniği

Türkiye

Şişli'de tek katlı oto tamircisinde yangın paniği

Son dakika haberine göre, Şişli'de tek katlı oto tamircisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

15 Eylül 2021, Çarşamba 16:53 Son Güncelleme:
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Şişli Eskişehir Mahallesi Dolapdere Caddesi'ndeki tek katlı oto tamircisinde saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tamirci dükkanının asma katında başlayan yangın kısa sürede büyürken, dükkandan patlama sesleri de duyuldu. Dükkan çalışanları yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti.

Çevredekiler de dükkanın içinde kalan bir otomobili dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Çevredekiler de itfaiye hortumunu çekerek ekiplere yardım etti. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tamirhanedeki bir otomobil hasar gördü.


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