Türkiye Şişli'de turistin başına binadan buz kütlesi düştü

Şişli'de turistin başına binadan buz kütlesi düştü

Türkiye

Şişli'de turistin başına binadan buz kütlesi düştü

İstanbul Şişli'de caddede yürüyen bir turistin başına binadan buz kütlesi düştü.

19 Ocak 2021, Salı 16:58 Son Güncelleme:
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Şili'de Ergenekon Caddesi üzerinde 2 gün süren yoğun kar yağışı sonrası don yaşanan bir binanın çatısında buz sarkıtları oluştu. Öğle saatlerinde cadde üzerindeki kaldırımda yürüyen erkek bir turistin başına binadan buz kütlesi düştü. Neye uğradığını şaşıran turist, başından yaralanarak yere savruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildiği esnada vatandaşlar turistin başına müdahale etti.

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Yapılan müdahale sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sedyeye konulan turist, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de yaşanan olayla ilgili çalışma yaparak tutanak tuttu. Öte yandan yaşanan olay sonrası binadakiler ise çatı katına çıkarak fırçalarla çatıdaki karları temizlemeye çalıştı. Fırçayla vurdukları karları düşürmeleri sonucu aşağıdaki vatandaşlar da panik yaşadı.

İHA


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